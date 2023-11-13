Джокович за три часа одержал победу в первом матче на Итоговом турнире ATP

Сербский теннисист Новак Джокович одержал первую победу на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обыграв представителя Дании Хольгера Руне.

Поединок продлился 3 часа 6 минут и завершился в трех сетах с результатом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3.

Джокович и Руне играют в Зеленой группе Итогового турнира ATP вместе с представителем Италии Янником Синнером и греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Они свой матч провели 12 ноября, победа досталась итальянскому спортсмену.

36-летний Джокович занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На его счету 96 титулов под эгидой организации, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема. Руне идет на десятой позиции в рейтинге ATP.

5 ноября сербский теннисист одержал победу на турнире серии «Мастерс» в Париже. В финале болгарина Григора Димитрова. Встреча, которая продолжалась 1 час 39 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:3. Джокович сделал пять подач навылет, одну двойную ошибку и три брейка.

Ранее Даниил Медведев признался, что ему неприятно играть с Андреем Рублевым.