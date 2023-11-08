Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пономарев о Захаряне и Миранчуке: нафиг им сдался этот футбол в России

Пономарев считает, что Головин не приедет в расположение сборной России

close
100%
Владимир Песня/РИА Новости

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев признался, что входит в положение футболистов, выступающих в Европе, которые не хотят приезжать в национальную команду. Об этом он заявил Legalbet.

«Миранчук и Захарян не вызваны в сборную? Конечно, они могут сами отказаться. Им нет резона сейчас выступать за сборную России, да и они совсем другие люди уже, играющие в другой футбол. Нафиг им сдался этот футбол в России?! Тот же Головин еще не приедет. Придумает какую-нибудь отговорку. Но что тут сделаешь. Я ребят прекрасно понимаю — логистика, игры, можно травму получить. Это даже правильно, я вхожу в их положение», — сказал Пономарев.

7 ноября был опубликован состав сборной России на ноябрьский сбор. В него не вошли двое футболистов, выступающих в Европе. Это полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. По словам Валерия Карпина, они не получили вызов в национальную команду из-за отсутствия игровой практики. Полузащитники не являются игроками стартового состава своих команд.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук хочет остаться в Европе, несмотря на желание «Локомотива» вернуть игрока.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий