Пономарев о Захаряне и Миранчуке: нафиг им сдался этот футбол в России

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев признался, что входит в положение футболистов, выступающих в Европе, которые не хотят приезжать в национальную команду. Об этом он заявил Legalbet.

«Миранчук и Захарян не вызваны в сборную? Конечно, они могут сами отказаться. Им нет резона сейчас выступать за сборную России, да и они совсем другие люди уже, играющие в другой футбол. Нафиг им сдался этот футбол в России?! Тот же Головин еще не приедет. Придумает какую-нибудь отговорку. Но что тут сделаешь. Я ребят прекрасно понимаю — логистика, игры, можно травму получить. Это даже правильно, я вхожу в их положение», — сказал Пономарев.

7 ноября был опубликован состав сборной России на ноябрьский сбор. В него не вошли двое футболистов, выступающих в Европе. Это полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. По словам Валерия Карпина, они не получили вызов в национальную команду из-за отсутствия игровой практики. Полузащитники не являются игроками стартового состава своих команд.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук хочет остаться в Европе, несмотря на желание «Локомотива» вернуть игрока.