В Британии поддержали участие россиян в Олимпийских играх на одном условии

Глава Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон в интервью Sky Sports поддержал вероятное участие российских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх — 2024 в Париже, однако отметил, что атлеты обязаны выступать в нейтральном статусе без российского флага.

«Не стоит забывать, что россияне были отстранены от участия во многих международных соревнованиях, поэтому многие из них не смогли пройти квалификацию. Мы поддерживаем идею нейтральности атлетов, мы не хотим чтобы спортсмены были наказаны за конфликты, которые происходят в мире», — заявил Энсон.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее МОК обвинили в нарушении Олимпийской хартии.