Российский тренер назвал Кубу непростым соперником

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев заявил, что сборная Кубы, с которой Россия проведет товарищеский матч 20 ноября, является непростым соперником, передает Metaratings.ru.

»Куба — это наши друзья. Да и нам сейчас не до выбора. Вообще не стоит сходу недооценивать соперника. Куба — непростой соперник. Помню, в советские времена сборная Кубы неплохо играла», — сказал Ташуев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и национальная сборная проводят только товарищеские матчи.

Встреча между Кубой и Россией состоится в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее игру сборной России против Кубы назвали невозбуждающей.