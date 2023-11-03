Российский футболист признался, что ему без разницы, кого Карпин вызывает в сборную

Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев считает, что в период изоляции Валерий Карпин должен наигрывать молодых игроков. Об этом он заявил «Чемпионату».

«Это личное мнение Карпина, кого вызывать, кого не вызывать. Честно скажу, мне нет особой разницы, кого Валерий Георгиевич вызывает, кого — нет.

К тому, что сейчас не вызывают, я абсолютно нормально отношусь. Не вызвали и не вызвали. Я и не думал, что должен ехать. Пусть молодые играют. Какая разница, 50 человек вызовет или 100?» — сказал Оздоев.

Оздоев выступал за сборную России с 2014 по 2021 год.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла пять товарищеских встреч.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что не сочувствует Карпину.