В руководстве «Факела» назвали «Спартак» бесхарактерной командой

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов раскритиковал «Спартак» за отсутствие характера. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Если ты хочешь побеждать в каждом матче, ты должен подстраиваться под ситуацию. И тем более — если ты «Спартак» с многомиллионным бюджетом, если ты бьешься за чемпионство. Тебе без разницы должно быть, на каком поле ты играешь.

«Спартак» очень удивил. Как мне показалось, это была бесхарактерная команда. Это бесхарактерная история от многих, больше — от иностранцев. Когда смотришь рядом с полем, это заметно — как будто без разницы», — сказал Котов.

28 октября в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на выезде проиграл воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. Голами отметились Руслан Магаль (с пенальти) и Максим Максимов. На 70-й минуте был удален защитник москвичей Срджан Бабич.

Эта победа стала для воронежцев первой над москвичами с 2000 года.

После 13 матчей «Спартак», набрав 20 очков, делит четвертое место с «Локомотивом». «Факел» с 15 очками занимает 13-е место.

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