Хоккейный тренер назвал причины лидерства «Спартака» в КХЛ

Знаменитый отечественный тренер Владимир Плющев в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о лидерстве московского «Спартака» в Континентальной хоккейной лиге, заявив, что красно-белые занимают первое место абсолютно по делу.

«Девятиматчевая победная серия говорит сама за себя — вопросов вообще нет никаких. «Спартак» очень четко собрался, показал достаточно неплохой хоккей. Что проиграли «Сибири» — постоянно выигрывать невозможно. Соперник знает, с кем играет, совершенно по-иному настраивается. Ничего странного и удивительного тут нет. А что «Спартак» идет, скажем так, с темпом «плюс» — достойно уважения», — уверен Плющев.

«Спартак» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги лидирует не только в Западной конференции, но и во всем чемпионате, набрав 34 очка за 24 проведенных матча. Красно-белые выдали рекордную в клубной истории девятиматчевую победную серию, прежде чем уступить в Новосибирске местной «Сибири» со счетом 3:4. При этом для «Сибири» эта победа стала четвертой подряд.

Ранее российский хоккеист подрался с тафгаем в дебютном матче НХЛ.