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Физическое развитие Овечкина назвали феноменальным

Тренер Плющев заявил, что Овечкин феноменально развит физически

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Reuters

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил физическую форму капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. В комментарии «Газете.Ru» специалист назвал физическое развитие игрока феноменальным, а также поделился ожиданиями от того, как Овечкин проведет сезон.

«Саша физически фору даст очень многим — и молодым, и людям его возраста. Он действительно феноменально физически развит, что приносит ему большие дивидены на площадке. По-разному люди вкатываются в сезон, и то, что клуб никаких жестких мер не предпринимал, исходя из того, как Овечкин начал сезон, говорит о том, что все понимают: все будет потихоньку входить в норму. А это значит, что, в любом случае, клуб не ждет от него личной статистики, а ждет той игры, которая приносит команде результат. Раз клуб в нем заинтересован, а он заинтересован в клубе, он работает на «Вашингтон», на его имидж. А клуб в состоянии оценить то, что он делает на площадке.

Думаю, у него будет нормальный сезон. Не лучше, чем прошлогодний, но точно не хуже. И совершенно точно он сможет принести клубу определенную пользу», — считает Плющев.

Минувшей ночью «Вашингтон» в гостях обыграл «Нью-Джерси» со счетом 6:4, Овечкин забросил шестую шайбу своей команды, поразив пустые ворота. Впервые за шесть игр с начала сезона «Кэпиталз» победили в основное время. Эта шайба стала для Овечкина 824-й за карьеру, он на 70 голов отстает от снайперского рекорда Уэйна Гретцки.

Ранее Плющев объяснил тяжелый старт Овечкина в сезоне НХЛ.

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