Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Нью-Джерси»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси».

Встреча завершилась со счетом 6:4.

В составе победителей точными бросками отметились Энтони Манта, Сонни Милано, Коннор Макмайкл, Александр Овечкин, а также Дилан Строум, который оформил дубль. Стоит отметить, что Овечкин поразил пустые ворота.

За «Нью-Джерси» забрасывали Тимо Майер, Нико Хишир и Тайлер Тоффоли (дважды).

Овечкин также записал на свой счет результативную передачу.

Овечкин забросил свою 824-ю шайбу в НХЛ. Теперь отставание Овечкина от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ составляет 70 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Всего на счету российского форварда в текущем сезоне шесть матчей, две заброшенных шайбы и две результативных передачи.

В следующем матче «Вашингтон» примет на своей площадке «Миннесоту», за которую выступает россиянин Кирилл Капризов. Встреча пройдет 28 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин поднял на руки девушку-репортера после матча НХЛ.