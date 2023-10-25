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Легенда ЦСКА предрек проблемы Захаряну

Экс-игрок ЦСКА Масалитин предрек проблемы Захаряну из-за редких выходов на поле

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Daisuke Nakashima/Global Look Press

Бывший нападающий столичного ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что дебют в Лиге чемпионов полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна не поможет ему закрепиться в основном составе клуба.

По его словам, экс-хавбек «Динамо» должен делать на поле больше полезных действий.

«Нисколько вообще не поможет. Может быть, чуть-чуть уверенности прибавится, но, честно говоря, адаптация его в Испании что-то подзатянулась. Я понимаю, была болезнь, но такими темпами, я думаю, куда-то после Нового года его в аренду могут отдать за игровой практикой. Потому что выходить на 10-15 минут и никак себя на поле не проявлять мало кого устроит. Они его купили не для того, чтобы он проходил так долго адаптацию и сидел на трибуне, а чтобы играл. Ты — иностранец, с тебя спрос очень большой, потому что на твое место найдут других иностранцев. Хороших и перспективных, которые будут приносить пользу. Тебе дали шанс, а ты, к сожалению, им не воспользовался», — заявил Масалитин.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Россиянин вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу испанской команды, заменив Андера Барренечеа.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» грозит «Милану» иском из-за дисквалификации Сандро Тонали за ставки.

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