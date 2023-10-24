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«Займитесь здоровьем»: комментатора Уткина призвали сделать операцию по уменьшению желудка

Стример Мэддисон призвал комментатора Уткина заняться своим здоровьем

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Известный стример Илья «Мэддисон» Давыдов в своем Telegram-канале посоветовал бывшему комментатору, а ныне ведущему программы «Футбольный клуб» на YouTube Василию Уткину заняться своим здоровьем.

«Василий, обращаюсь к вам искренне и публично. Пожалуйста, займитесь своим здоровьем. Грустно видеть кумира детства в таком болезненном состоянии. Уверен, что есть варианты. Операция по уменьшению желудка или просто работа с врачом-диетологом. Так нельзя, это опасно для здоровья», — написал Давыдов.

Сейчас Василий Уткин владеет медийным футбольным клубом «Эгриси». В 2004 и 2005 годах Уткин становился лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор». С 2010 по 2015 год Уткин был главным редактором «НТВ-Плюс». С 2014 по 2015 год журналист вел игровое шоу «Большой вопрос» на телеканале СТС. С 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016 года Василий Уткин работал на «Матч ТВ», а с марта 2016-го по май 2017 года комментировал матчи на телеканале Eurosport.

Ранее Уткин раскрыл подробности ссоры с тренером Леонидом Слуцким.

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