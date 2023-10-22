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В «Спартаке» смеются над игроком клуба Соболевым

Игрок «Спартака» Литвинов рассказал, что в клубе смеются над Соболевым

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о скандале в клубе вокруг нападающего команды Александра Соболева, которого временно отстранил от тренировок Гильермо Абаскаль из-за пропуска командного завтрака, передает «Матч ТВ».

«Очень сильно раскрутили, будто он вообще никуда не ходит. Мы сейчас уже сами смеемся: «Саш, а чего это ты на завтрак пришел?» Это раскрученная история», — сказал Литвинов.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины. Последние несколько дней нападающий находился в расположении сборной России.

Позже издание Metaratings заявило, что наставник недоволен отношением футболиста к тренировкам, а тот, в свою очередь, недоволен отношением испанского специалиста к защитнику Георгию Джикии.

Соболев не попал в стартовый состав Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН», но вышел на замену. «Спартак» победил со счетом 2:0. Соболев не отметился результативными действиями.

Ранее Абаскаль фразой о невежестве ответил на слухи о конфликте с Соболевым.

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