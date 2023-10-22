Названа причина быстрого нокаута Волкановски в бою с Махачевым

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев объяснил поражение, которое Александр Волкановски потерпел в бою против Ислама Махачева в главном поединке турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Волкановски очень сильно хотел быстро выиграть. Наверное, позабыл об осторожности. Он же встречался с бойцом высшего уровня. Немножечко переборщил. Потерял осторожность, за что был сразу наказан. У Волкановски было мало времени на подготовку? Нет, Волкановски всегда в форме, это видно», — заявил Лебедев.

21 октября Махачев одержал досрочную победу над австралийцем. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Теперь на его счету 25 побед и одно поражение.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте (Австралия). Для россиянина эта была первая защита титула.

На турнире в Абу-Даби Махачев изначально должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, но тот не смог принять участие из-за травмы.

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