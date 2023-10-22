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Цзю о победе Махачева: представляю, как недовольны болельщики

Экс-боксер Цзю отметил тактическую подготовку Махачева к бою с Волкановски

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ufc/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю порадовался за россиянина Ислама Махачева, который одержал победу над австралийцем Алексом Волкановски в главном бое вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Любая победа имеет значение для спортсмена. Очень рад за Ислама, хотя Волкановски и из Австралии, тоже земляк, но мы не знакомы. Грамотная подготовка со стороны Махачева к решающему удару. Тактически очень грамотно поставлен бой. Представляю, как недовольны некоторые болельщики, которые заплатили большие деньги, а все закончилось в первом раунде (смеется). Тысяч 15 человек там точно было» — заявил экс-боксер.

21 октября Махачев одержал досрочную победу над Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте (Австралия). Для россиянина эта была первая защита титула.

На турнире в Абу-Даби Махачев изначально должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, но тот не смог принять участие из-за травмы.

Ранее Хабиб отрекся от ММА.

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