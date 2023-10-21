Колосков раскритиковал заявление Минспорта о включении белорусских клубов в состав РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал заявление министра спорта России Олега Матыцина, который заявил, что Белоруссия прорабатывает список команды для участия в чемпионате России по футболу. Слова Колоскова передает «Матч ТВ».

«В этом нет никакого спортивного смысла, ничего не даст российскому футболу. Возможно, пойдут какие‑то новые инвестиции от рекламы. Решение должны принимать две федерации, когда‑то наше отстранение закончится. Если будет совместный чемпионат — возникнут проблемы», — сказал Колосков.

Сейчас таблицу чемпионата Белоруссии возглавляет минское «Динамо», в активе которого 54 очка после 22 проведенных матчей. На втором месте идет «Неман», который за 23 игры заработал 52 балла. Тройку лучших замыкает набравший по итогам 22 встреч 39 очков «Торпедо-БелАЗ».

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что Минспорта России хочет интегрировать белорусские клубы в местные лиги.