Украинец Зинченко пригрозил «оторвать яйца» своему партнеру по сборной

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко пригрозил своему партнеру по национальной команде Михаилу Мудрику перед очной встречей в чемпионате Англии. Его слова передает Tribuna.

«Я сказал Мудрику, забившему гол: «Только попробуй повторить это в ближайшее время», имея в виду очную игру наших клубов? Я ему сказал: «Если ты сделаешь или попробуешь сделать это в субботу, оторву тебе яйца». Так и сказал. Извиняюсь за мой французский. Самым важным для нас было — взять 3 очка. Сейчас мы все должны переключиться на клубы. В субботу меня и Мудрика уже ждет очень важная игра в Лондоне. Михаил, я тебе еще раз говорю», — сказал Зинченко.

17 октября сборная Украины в матче отборочного турнира к чемпионату Европы обыграла Мальту со счетом 3:1 Голами отметились Артем Довбик и Михаил Мудрик, еще один гол мальтийцы забили себе сами.

После семи туров сборная Украины, набрав 13 очков, располагается на втором месте. Команда Сергея Реброва на три очка опережает сборную Италии, которая имеет один матч в запасе. Эти команды встретятся друг с другом в заключительном матче отбора в ноябре.

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