Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хоккеист Панарин признался, что не понимает пьющих пиво

Хоккеист Панарин: у меня полное недоумение, что пиво считают вкусным

close
100%
Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью на YouTube-канале «Все хОКкей» рассказал о любви к молочным коктейлям.

«Мой любимый напиток? Воду банально называть, наверное… Это не напиток? Если кросс километров 20 по жаре пробежал, то вода очень вкусная. Пиво? Нет. Никогда не понимал, когда люди говорят: «Пиво — это вкусно». У меня полное недоумение. Есть же коктейли молочные. Как они могут быть не вкуснее пива! Молоко «Чудо» клубничное — идеальное! Его взбивали раньше на стойках на вокзалах. Очень кайфовал!», — сказал Панарин.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в минувшем розыгрыше Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вылетел в первом раунде, уступив в семиматчевом противостоянии «Нью-Джерси». Панарин провел в плей-офф все семь матчей, отметившись двумя результативными передачами.

В регулярном чемпионате россиянин сыграл 82 матча, отметившись 29 заброшенными шайбами и 63 голевыми передачами.

В текущем сезоне Панарин принял участие в трех матчах, оформив 1+3. Его команда выиграла две игры из трех.

Ранее Панарин раскаялся в том, что «имел наглости наболтать про патриарха столько».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий