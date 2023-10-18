Хоккеист Панарин признался, что не понимает пьющих пиво

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью на YouTube-канале «Все хОКкей» рассказал о любви к молочным коктейлям.

«Мой любимый напиток? Воду банально называть, наверное… Это не напиток? Если кросс километров 20 по жаре пробежал, то вода очень вкусная. Пиво? Нет. Никогда не понимал, когда люди говорят: «Пиво — это вкусно». У меня полное недоумение. Есть же коктейли молочные. Как они могут быть не вкуснее пива! Молоко «Чудо» клубничное — идеальное! Его взбивали раньше на стойках на вокзалах. Очень кайфовал!», — сказал Панарин.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в минувшем розыгрыше Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вылетел в первом раунде, уступив в семиматчевом противостоянии «Нью-Джерси». Панарин провел в плей-офф все семь матчей, отметившись двумя результативными передачами.

В регулярном чемпионате россиянин сыграл 82 матча, отметившись 29 заброшенными шайбами и 63 голевыми передачами.

В текущем сезоне Панарин принял участие в трех матчах, оформив 1+3. Его команда выиграла две игры из трех.

Ранее Панарин раскаялся в том, что «имел наглости наболтать про патриарха столько».