Тарасова рассказала, сможет ли Костомаров вернуться на лед

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, что Роман Костомаров сможет вернуться на лед, передает «Советский спорт».

Тарасова отметила, что в будущем можно будет увидеть Костомарова в качестве полноценного участника ледового шоу, ведь он такой человек, с которым все реально.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Спортсмен оказался в реанимациям с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Костомарова перевезли в больницу в Коммунарке, где провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО). После этого Костомаров долгое время находился на ИВЛ.

Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: Костомаров лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля фигурист был выписан из больницы в Коммунарке. Он провел в больнице 175 суток.

Ранее Костомаров признался во лжи.