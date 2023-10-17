Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тарасова рассказала, сможет ли Костомаров вернуться на лед

Татьяна Тарасова считает, что Костомаров сможет вернуться на лед

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, что Роман Костомаров сможет вернуться на лед, передает «Советский спорт».

Тарасова отметила, что в будущем можно будет увидеть Костомарова в качестве полноценного участника ледового шоу, ведь он такой человек, с которым все реально.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Спортсмен оказался в реанимациям с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Костомарова перевезли в больницу в Коммунарке, где провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО). После этого Костомаров долгое время находился на ИВЛ.

Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: Костомаров лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля фигурист был выписан из больницы в Коммунарке. Он провел в больнице 175 суток.

Ранее Костомаров признался во лжи.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий