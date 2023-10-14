Овечкин прокомментировал разгромное поражение от «Питтсбурга»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поражении в матче с «Питтсбург Пингвинз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Нужно двигаться дальше. Мы не достигли необходимого результата. Парни были готовы. Нам нужно пересмотреть матч и действовать лучше в следующих играх», — заявил Овечкин.

Встреча, которая состоялась в Вашингтоне, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Голами отметились Евгений Малкин, Сидни Кросби (дубль) и Райлли Смит. На счету Малкина в этом матче также три результативные передачи.

«Пингвинз» одержали первую победу в двух матчах на старте сезона-2023/24 и поднялись на восьмое место в Восточной конференции. Для «Кэпиталз» это была первая игра.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло его команде выйти в плей-офф турнира.

Ранее Малкин и Кросби обновили рекорд НХЛ.