Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Овечкин прокомментировал разгромное поражение от «Питтсбурга»

Овечкин заявил, что нужно двигаться дальше после разгрома от «Питтсбурга» в НХЛ

close
100%
Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поражении в матче с «Питтсбург Пингвинз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Нужно двигаться дальше. Мы не достигли необходимого результата. Парни были готовы. Нам нужно пересмотреть матч и действовать лучше в следующих играх», — заявил Овечкин.

Встреча, которая состоялась в Вашингтоне, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Голами отметились Евгений Малкин, Сидни Кросби (дубль) и Райлли Смит. На счету Малкина в этом матче также три результативные передачи.

«Пингвинз» одержали первую победу в двух матчах на старте сезона-2023/24 и поднялись на восьмое место в Восточной конференции. Для «Кэпиталз» это была первая игра.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло его команде выйти в плей-офф турнира.

Ранее Малкин и Кросби обновили рекорд НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий