В МОК рассказали, как будет проходить процесс восстановления ОКР

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс рассказал, как будет проходить процесс восстановления Олимпийского комитета России (ОКР). Слова Адамса передает РИА Новости.

12 октября МОК временно отстранил ОКР за включение в свой состав представительств новых регионов России. В состав ОКР вошли представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Процесс восстановления ОКР будет проходить точно так же, как процесс восстановления любого другого отстраненного НОК», — заявил Марк Адамс.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее в Госдуме резко отреагировали на решение МОК отстранить ОКР.