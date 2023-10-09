Легендарный участник Токио-2020: американцам промыли мозги, я чувствовал себя в Москве безопасно

Известный скейтбордист из ЮАР Даллас Оберхольцер, который в 46 лет принял участие в Олимпийских играх в Токио и готовится выступить в Париже-2024, в интервью «Газете.Ru» рассказал, что посетил Москву во время специальной военной операции, так как не доверяет на 100% американским СМИ.

«Я чувствовал себя абсолютно безопасно в Москве. Я предпочитаю не слишком прислушиваться к американскому телеканалу CNN, потому что знаю, что они освещают новости только с одной стороны.

К слову, я прилетел в Москву прямо из США. Американцы — возможно, те ребята, которые не приехали бы на московский турнир Grand Skate Tour, потому что им промыли мозги так, что они видят только одну сторону конфликта (тем не менее на GST присутствовал американец, который исполнил исторический трюк на памятнике Владимиру Ленину. — «Газета.Ru»).

Но я уверен, что всегда есть две стороны конфликта. Все, с кем я общался в Москве, были расстроены тем, что происходит. Мы должны понимать, что каждый человек индивидуален и отвечает только за свои собственные решения», — сказал Оберхольцер.

Международный турнир по скейтбордингу Grand Skate Tour прошел в Москве в сентябре 2023 года. В нем приняли участие около 200 иностранцев из 41 страны.

Оберхольцер выступил на соревнованиях GST, а также прочитал лекцию для молодых скейтбордистов.

Ранее посол World Skate заявил, что иностранцы с опаской ехали в Москву, но организаторам Grand Skate Tour удалось развенчать мифы о России.