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В США разрешили трансгендерному бегуну принимать тестостерон во время турниров

Daily Mail: трансгендерному бегуну Каламиа разрешили принимать тестостерон

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Wikimedia Commons

Американское антидопинговое агентство (USADA) разрешило во время турниров принимать тестостерон бегуну Кэлу Каламиа, который является трансперсоной, передает Daily Mail.

Спортсмену разрешили оформить терапевтическое исключение. Он предоставил медицинские причины для использования тестостерона.

Спортсмен принимает тестостерон с 2019 года. Он переходит от женского пола к мужскому. Бегуну разрешено выступать в небинарной категории.

Самым известным примером трансперсоны среди спортсменов является тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард, которая приняла участие в Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Приехать на Игры ей позволило изменение правил отбора на соревнования. Международный олимпийский комитет (МОК) установил, что для участников женских соревнований уровень мужского гормона тестостерона должен быть ниже 10 наномоль на литр сыворотки крови в течение года перед соревнованиями.

Ранее Елена Вяльбе посоветовала трансперсонам идти в фигурное катание и гимнастику.

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