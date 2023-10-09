УЕФА может отменить решение по допуску сборных России U17

Внутри Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возникли разногласия и раскол из-за решения исполкома организации о восстановлении российских юношеских сборных, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Об этом сообщает издание The Independent.

По информации источника, на президента УЕФА Александера Чеферина оказывается давление с целью вновь поставить вопрос о недопуске российских молодежных команд. Недовольство, в том числе, было вызвано тем, что глава организации заранее не уведомил о том, что вопрос о смягчении санкций в отношении российского футбола будет рассмотрен за заседании, прошедшем 26 сентября.

Происходящее в организации уже привело к тому, что вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций Карл-Эрик Нильссон, проголосовавший за возвращение молодежных сборных России, покинул пост главы Шведской национальной спортивной конфедерации (SISU).

Очередной исполком УЕФА пройдет 10 октября. В The Independent отметили, что различные источники пишут о том, что решение по России может быть отменено.

Ранее олимпийская чемпионка Ирина Роднина предположила, в каком виде спорта еще допустят россиян после футбола.