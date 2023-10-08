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Тренер ЦСКА Федотов объяснил пропущенный гол на 97-й минуте от «Спартака»

Тренер ЦСКА Федотов заявил, что испытывал тревогу перед вторым голом «Спартака»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов на послематчевой пресс-конференции по окончании матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» заявил, что второй гол команды соперника стал исключением, так как большую часть встречи защитники красно-синих контролировали ситуацию на втором этаже. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Все было спокойно. Понятно, что когда соперник насыщает штрафную и выполняет подачи, бывает тревожно. Но все было под контролем, за исключением того момента, когда мы пропустили. Команда приобретает нужную структуру, но мы сталкиваемся с разными трудностями. Когда готовишься к сопернику, то анализируешь, как команда создает моменты и как пропускает. Мы постарались реализовать это в игре, но вышло так, что получилось не все», — заявил Федотов.

Матч «Спартак» — ЦСКА завершился результативной ничьей со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры в активе и «Спартака», и ЦСКА стало по 17 очков. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, а красно-синие — седьмое.

Ранее экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что ЦСКА наиграл на победу в ничейном матче со «Спартаком».

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