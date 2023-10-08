Клуб НХЛ выставил россиянина на драфт отказов спустя день после подписания контракта

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» выставил российского форварда Григория Денисенко на драфт отказов. Об этом сообщает журналист Крис Джонстон в Twitter.

Денисенко был выставлен на драфт отказов «Флоридой Пантерз». 7 октября «Вегас» забрал россиянина с драфта отказов. Контракт «Вегаса» и Денисенко был рассчитан на два года. Игрок должен был зарабатывать $775 тыс за сезон.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Денисенко принял участие в 18 матчах, в которых отдал три результативные передачи. Большую часть прошлого сезона Денисенко провел в АХЛ в клубе «Шарлотт Чекерз», где забросил 12 шайб и сделал 24 результативные передачи за 56 матчей.

Денисенко перешел во «Флориду» в сезоне-2020/2021. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард выступал за ярославский «Локомотив». В 2019 году в составе сборной России завоевал бронзу молодежного чемпионата мира, став лучшим бомбардиром турнира.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин занял 37-е место в списке лучших действующих игроков НХЛ.