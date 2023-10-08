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Клуб НХЛ выставил россиянина на драфт отказов спустя день после подписания контракта

Клуб НХЛ «Вегас» выставил Денисенко на драфт отказов через день после подписания

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РИА Новости

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» выставил российского форварда Григория Денисенко на драфт отказов. Об этом сообщает журналист Крис Джонстон в Twitter.

Денисенко был выставлен на драфт отказов «Флоридой Пантерз». 7 октября «Вегас» забрал россиянина с драфта отказов. Контракт «Вегаса» и Денисенко был рассчитан на два года. Игрок должен был зарабатывать $775 тыс за сезон.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Денисенко принял участие в 18 матчах, в которых отдал три результативные передачи. Большую часть прошлого сезона Денисенко провел в АХЛ в клубе «Шарлотт Чекерз», где забросил 12 шайб и сделал 24 результативные передачи за 56 матчей.

Денисенко перешел во «Флориду» в сезоне-2020/2021. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард выступал за ярославский «Локомотив». В 2019 году в составе сборной России завоевал бронзу молодежного чемпионата мира, став лучшим бомбардиром турнира.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин занял 37-е место в списке лучших действующих игроков НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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