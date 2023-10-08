Тренер «Динамо» Личка прокомментировал новость об отстранении Макарова от тренировок

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что у него нет конфликта с футболистом команды Денисом Макаровым. Слова Лички передает «Матч ТВ».

«Что случилось с Макаровым? Я дал ему выходной на две игры. В четверг он вернется на базу, будем с ним разговаривать. Конфликт? У меня ни с кем нет конфликта», — сказал Личка.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что тренерский штаб «Динамо» отстранил Дениса Макарова от тренировок с первой командой из-за недовольства тренеров поведением полузащитника на тренировках и матчах.

Макаров не попал в заявку «Динамо» на матч со «Спартаком» (3:0) и сегодняшнюю встречу с воронежским «Факелом» (0:0).

Макаров стал игроком «Динамо» в 2021 году. Он перешел в московский клуб из казанского «Рубина». В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в девяти матчах, в которых забил три мяча. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Макарова составляет €3,5 млн. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.

Ранее стало известно, призовут ли футболиста «Динамо» в израильскую армию.