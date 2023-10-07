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Назван лучший российский игрок НХЛ по версии TSN

Игрок «Тампы» Кучеров стал лучшим российским хоккеистом НХЛ по версии TSN

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Kim Klement/Reuters

Издание TSN опубликовало список топ-50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Лучшим из россиян стал хоккеист «Тампы» Никита Кучеров, который занял восьмое место. Игрок «Миннесоты» Кирилл Капризов стал 12-м, 19-ю строчку занял Игорь Шестеркин из «Нью-Йорк Рейнджерс», на 26-м месте расположился Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс», Артемий Панарин, представляющий «Нью-Йорк Рейнджерс» замкнул третий десяток, а Александр Овечкин из «Вашингтона» стал 33-м.

Рейтинг возглавил Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», его одноклубник Леон Драйзайтль стал вторым, а Натан Маккиннон из «Колорадо» замкнул тройку.

В минувшем сезоне Кучеров провел 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 30 заброшенными шайбами и 82 результативными передачами. В плей-офф россиянин сыграл шесть матчей (1+5). Его команда уступила в 1/8 финала Кубка Стэнли «Торонто Мейпл Лифс».

В первом матче нового сезона «Тампа» сыграет против «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоится 11 октября. Команды выйдут на площадку в 0:30 мск.

Ранее «Тампа-Бэй» одержала победу над «Флоридой».

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