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«Тампа-Бэй» одержала победу над «Флоридой»

«Тампа» обыграла «Флориду» в предсезонном матче со счетом 2:0

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Sam Navarro/USA TODAY Sports/Reuters

Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз». Встреча, прошедшая на стадионе «Эмвей-центр» в Орландо, закончилась победой «Тампы» со счетом 2:0.

На шестой минуте первого периода счет в матче открыл нападающий «Тампы» Таннер Жанно. Ему ассистировали Тайлер Мотт и Зак Богосян. Вторую шайбу «Тампы» на 11-й минуте третьей двадцатиминутки забросил форвард Ник Пол с передач Алекса Барре-Буле и Брэндона Хагеля.

Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский. Российские игроки «Тампы» Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский не принимали участие в матче.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября по московскому времени. В первый день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампой», а «Чикаго Блэкхоукс» — с «Питтсбургом».

Всего следующий сезон будет включать в себя 1312 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, который завершится 19 апреля по московскому времени. Кубок Стэнли 2023 года выиграл «Вегас».

Ранее «Вашингтон» обыграл «Бостон».

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