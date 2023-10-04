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Боатенг: тен Хаг должен уйти из «МЮ», Роналду был лучшим бомбардиром, а он выгнал его

Экс-хавбек Кевин-Принс Боатенг считает, что тренер тен Хаг должен уйти из «МЮ»

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Reuters

Бывший футболист «Барселоны», «Герты» и ряда других клубов Кевин-Принс Боатенг в видео на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents FIVE выразил мнение, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг должен покинуть свой пост.

«Думаю, он должен уйти. Судя по тому, что я вижу, здесь нет энергии. К тому же то, что он сделал с Роналду, и тому подобное — это уже слишком. Думаю, что он не на том уровне, чтобы быть тренером «Манчестер Юнайтед». Даже команда не самая лучшая — есть несколько хороших игроков, но не лучших. Роналду был лучшим бомбардиром, а он просто выгнал его», — сказал Боатенг.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает десятое место, набрав девять очков.

27 августа 2021 года «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за клуб с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он становился трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

В ноябре 2022 года португалец дал скандальное интервью, в котором заявил, что клуб его предал. Он также раскритиковал главного тренера команды Эрика тен Хага, жестко прошелся по бывшему исполняющему обязанности наставника «красных дьяволов» Ральфу Рангнику и рассказал, что не стал переходить в «Манчестер Сити» после беседы с Алексом Фергюсоном.

Ранее журналист Пирс Морган заявил, что проблема «МЮ» — тен Хаг, а не Роналду.

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