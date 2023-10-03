«Торпедо» уволило испанского тренера

Испанский специалист Пеп Клотет покинул должность главного тренера московского футбольного клуба «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба черно-белых.

«По итогам переговоров c Жозепом Клотетом cовет директоров «Торпедо» принял решение прекратить cотрудничеcтво c иcпанcким cпециалиcтом и его аccиcтентом Берто Лладо. Мы благодарим Жозепа и Берто за целеуcтремленноcть, трудолюбие, cамоотдачу на протяжении вcей работы в клубе и желаем уcпехов в дальнейшей карьере», — говоритcя в cообщении.

Клотет руководил «Торпедо» с 28 марта 2022 года, когда на посту главного тренера сменил Андрея Талалаева. Команда доигрывала сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) и по его окончании вылетела из чемпионата.

Под руководством Клотета московский клуб набрал 17 очков в 12 турах Первой Лиги. Торпедовцы идут на 10‑м месте в турнирной таблице. В конце сентября автозаводцы также вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив «Уфе» из Второй лиги в серии пенальти.

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