Экс-президент «Локомотива» хочет видеть в рядах клуба капитана «Спартака»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов выразил надежду на то, что капитан столичного «Спартака» Георгий Джикия перейдет в красно-зеленый клуб, передает Legalbet.

«Джикии рано заканчивать карьеру. Будет приятно, если он вернется в «Локомотив». Подобные истории с возвращением очень красивые. Всегда мечтал, что буду возвращать в «Локомотив» тех, кто ушел по недоразумению, когда работал в команде», — сказал Наумов.

Джикия остался на скамейке запасных в игре с самарскими «Крыльями Советов». Он не появился на поле в третьем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) подряд.

«Спартак» на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в матче 10-го тура РПЛ. В составе хозяев дубль оформил Юрий Горшков, еще по мячу забили Бенхамин Гарре и воспитанник красно-белых Владислав Шитов.

После этой победы самарцы набрали 21 очко и идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Краснодара». «Спартак» с 18 очками расположился на седьмой строчке.

Джикия играл за «Локомотив-2» с 2011 по 2013 год.

Ранее Джикия ответил на вопрос о малом игровом времени в клубе.