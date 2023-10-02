Аршавин заявил, что легионер «Спартака» выглядит сильнее капитана клуба Джикии

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» заявил, что в настоящий момент защитник московского «Спартака» Срджан Бабич заслуживает место в основном составе команды.

«Бабич в этой игре мне не понравилcя, четвертый гол он привез. Но он выглядит cильнее Георгия, поэтому заcлуженно являетcя оcновным игроком», — cказал Аршавин.

1 октября «Спартак» уступил самарским «Крыльям Советов» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенхамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

Защитник «красно‑белых» Георгий Джикия на поле не вышел, а Бабич отыграл 90 минут.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее агент назвал игроков «Спартака» утомленными пенсионерами.