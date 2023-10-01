Булыкин назвал срок, когда «Спартак» может уволить главного тренера

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль с наибольшей долей вероятности отработает осеннюю часть сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) до конца.

По его словам, руководство красно-белых вряд ли будет принимать поспешные решения насчет 34-летнего испанского специалиста.

«Много кто может заменить Абаскаля, здесь вопрос к руководству: что они хотят? Хочется, чтобы его возможной заменой стал грамотный специалист. В чемпионате России довольно много специфики — прошлой осенью «Спартак» с Абаскалем был одним из лучших, все вокруг говорили, что команда может навязать борьбу «Зениту» за чемпионство, а после зимнего перерыва, когда ты два месяца только тренируешься перед первой игрой, ничего не мог сделать и еле третье место занял. В этом плане, наверное, руководство будет думать насчет Абаскаля. «Спартак» ждут как минимум в тройке, но сейчас он непонятно где. Думаю, что до зимней паузы Абаскалю время точно дадут, потому что для меня как для бывшего футболиста и как тренера категории А было бы интересно посмотреть за результатом, и только затем принимать решение. Конечно, если у «Спартака» уже есть тренер наготове, то они могут сделать смену, но я не жду резких движений от руководства клуба», — заявил Булыкин.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенжамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал условие, при котором «Спартак» уволит Гильермо Абаскаля.