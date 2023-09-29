Тарасова ответила на вопрос о спортивном будущем Валиевой после допинг-скандала

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что говорить о спортивном будущем российской фигуристки Камилы Валиевой до суда бессмысленно. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

«Будет суд. Наше мнение в суде не учитывается. Поэтому чего мы будем просто воздух сотрясать?» — сказала Тарасова.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться золотой медали командного турнира.

28 сентября Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что новые слушания по делу о применении допинга Валиевой пройдут 9 и 10 ноября.

Ранее в МОК отреагировали на перенос слушаний по делу Валиевой.