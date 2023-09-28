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Футболист «Локомотива» сделал предложение ведущей «Матч ТВ»

Футболист «Локомотива» Тикнизян сделал предложение ведущей «Матч ТВ» Ромашиной

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romashkina_ya_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян сделал предложение ведущей «Матч ТВ» Яне Ромашиной.

«Я сказала да», — написала Ромашина в соцсетях, опубликовав в соцсетях фото с кольцом на безымянном пальце.

Ранее Ромашина выложила совместное фото с Тикнизяном.

«Похоже, у нас есть новая пара», — подписала она снимок.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Тикнизян принял участие в девяти матчах, в которых забил четыре мяча. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в €2,5 млн. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел четыре матча, отметившись одним забитым мячом.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает шестое место, набрав 15 очков.

В следующем туре «Локомотив» сыграет с нижегородским «Пари НН».

Ранее Тикнизян заявил, что хочет уехать в Европу, чтобы прогрессировать.

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