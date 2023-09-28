Слушания в CAS по делу Валиевой отложены

Слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) отложены до ноября, сообщает официальный сайт суда.

Арбитры по делу распорядились подготовить дополнительную документацию.

«Cлушания возобновятся 9 и 10 ноября 2023 года в Лозанне. Тогда будет завершена процедура представления доказательств и коллегия заслушает заключительные заявления сторон», — говорится в сообщении.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. С 26 по 29 сентября в CAS проходят слушания по делу Валиевой.

Ранее стало известно, как прошел второй день слушания по допинг-делу Валиевой.