Марио Фернандес ответил на вопрос, является ли он легендой ЦСКА

Футболист петербургского «Зенита» Марио Фернандес заявил, что не является легендой московского ЦСКА, за который он играл с 2011 по 2022 год, передает Sport24.

«Я просто футболист, который делает свою работу. И старается делать ее качественно, выполняя все от себя зависящее в любой команде. Никогда не примерял на себя звание легенды», — сказал Фернандес.

7 июля «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1.

Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. В начале 2023 года он перешел в бразильский «Интернасьонал» по «джентельменскому соглашению» с армейцами.

В очной игре между ЦСКА и «Зенитом» 3 сентября Фернандес отметился забегом через все поле во время празднования гола в ворота москвичей.

Ранее Фернандес объяснил свой отъезд из России в 2022 году.