В РПЛ рассказали о сильном падении зарплат футболистов лиги

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил о том, что клубы лиги внимательно относятся к своим финансам. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«У клубов РПЛ есть разные финансовые возможности. Все давно поменялось в плане зарплат. В целом вижу, насколько поменялись зарплаты — в целом по лиге они сильно упали. Надеюсь, со временем мы откроем все ведомости, но могу сказать — ситуация изменилась кардинально, никто точно не жирует, идет серьезная борьба за болельщика», — сказал Алаев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Ранее в Госдуме оценили решение УЕФА по возвращению юношеских команд.