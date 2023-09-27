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Экс-футболист Роналдо третий раз женился

Роналдо сыграл свадьбу, на которой присутствовало почти полтысячи человек

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Luca Bruno/AP

Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии, 47-летний Роналдо сыграл свадьбу со своей возлюбленной – 33-летней моделью Селиной Локс.

Церемония бракосочетания прошла на Ибице в церкви Эс-Кубелл. На свадьбе присутствовало порядка 400 человек.

Брак с Селиной Локс стал для Роналдо третьим – до этого бразилец был женат на футболистке Милене Домингес и актрисе Марии Беатрис Антони.

Роналдо дважды становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии в 1994 и 2002 годах. В 1996 году команде удалось завоевать бронзу Олимпийских игр.
Большую часть карьеры Роналдо провел в мадридском «Реале». На его счету 127 матчей за команду во всех турнирах. Также он известен по выступлениям за голландский ПСВ, «Барселону», «Интер» и «Милан».

В 2011 году нападающий завершил карьеру в бразильском «Коринтиансе». С 2018 года Роналдо является президентом испанского клуба «Реал Вальядолид», который в настоящее время выступает в Сегунде, втором по значимости дивизионе.

Ранее блогер Милохин ответил на вопрос, была ли любовь с фигуристкой Медведевой.

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