Экс-футболист Роналдо третий раз женился

Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии, 47-летний Роналдо сыграл свадьбу со своей возлюбленной – 33-летней моделью Селиной Локс.

Церемония бракосочетания прошла на Ибице в церкви Эс-Кубелл. На свадьбе присутствовало порядка 400 человек.

Брак с Селиной Локс стал для Роналдо третьим – до этого бразилец был женат на футболистке Милене Домингес и актрисе Марии Беатрис Антони.

Роналдо дважды становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии в 1994 и 2002 годах. В 1996 году команде удалось завоевать бронзу Олимпийских игр.

Большую часть карьеры Роналдо провел в мадридском «Реале». На его счету 127 матчей за команду во всех турнирах. Также он известен по выступлениям за голландский ПСВ, «Барселону», «Интер» и «Милан».

В 2011 году нападающий завершил карьеру в бразильском «Коринтиансе». С 2018 года Роналдо является президентом испанского клуба «Реал Вальядолид», который в настоящее время выступает в Сегунде, втором по значимости дивизионе.

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