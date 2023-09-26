Экс-тренер «Зенита» назвал форварда «Спартака» Соболева сумасшедшим

Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела в комментарии «РБ Спорт» отреагировал на слова нападающего московского «Спартака» Александра Соболева, заявившего, что красно-белые выиграли бы Лигу Европы, если бы российские клубы не отстранили.

«Не верю ни в победу российского клуба в еврокубках, ни в триумф сборной России на чемпионате мира — даже близко! Ваша национальная команда вряд ли вообще отбор пройдет на ЧМ.

У «Cпартака» точно нет того, что нужно для игры в Лиге Европы, их уровень — Лига конференций, это макcимум! Там они могут какие-то команды обыгрывать. Cоболев — cумаcшедший человек, потому что неcет полную чушь», — заявил Петржела.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В 2021 году «Спартак» стал первым в своей группе Лиги Европы, опередив итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польскую «Легию». Благодаря победе на групповом этапе российский клуб должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Ранее экс-игрок «Челси» заявил, что сборная России может выиграть чемпионат мира.