Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Журова о деле Валиевой: на четыре года дисквалифицируют допинговых рецидивистов

Депутат Журова считает, что Валиева не заслужила четырехлетнего отстранения

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поделилась представлением о том, как сложится дальнейшая карьера фигуристки Камилы Валиевой в случае, если Спортивный арбитражный суд (CAS) признает ее виновной в нарушении антидопинговых правил. В беседе с «Газетой.Ru» Журова выразила надежду, что Валиеву не дисквалифицируют на четыре года.

«Все зависит от того наказания, которое ей могут назначить. Тем более, какой-то срок дисквалификации уже прошел. В подобных случаях спортсмена или прощают, или дают минимальный срок – который уже прошел. Она продолжает тренироваться и, по большому счету, уже ничего не теряет, для нее ничего не меняется — она будет тренироваться и выступать.

Если ей дадут четыре года — простите, пожалуйста, но четыре года дают настоящим допинговым рецидивистам, которые ели анаболики горстями. Это не микродоза какого-то препарата, непонятно как попавшего в организм.

Это закрытое заседание, мы многого не узнаем. В любом случае, еще будут даваться пояснения, как вещество попало в ее организм. Столько случаев, когда в подобных ситуациях дело даже не доходило до арбитража, все решалось, на уровне медицинской комиссии вопросы решались», — сказала Журова.

О положительной допинг-пробе Валиевой стало известно во время Олимпиады в Пекине. Фигуристка сдала положительный тест на триметазидин 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, однако результат пришел с большим опозданием, — к тому моменту она уже приняла участие в командном турнире на Олимпиаде и завоевала золото. В итоге спортсменке разрешили принять участие и в личном первенстве Игр, где она из-за стресса допустила два падения и заняла лишь четвертое место.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года. Международный союз конькобежцев (ISU) настаивает на аналогичном наказании, но в качестве альтернативы допускает двухлетнее отстранение с 25 декабря 2021 года с аннулированием всех результатов с этого момента. Таким образом, фигуристка должна потерять золото чемпионата России, а вся национальная сборная рискует лишиться победы в командном турнире Олимпиады-2022.

Ранее в WADA объяснили, почему заседание по делу Валиевой проходит в закрытом режиме.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях