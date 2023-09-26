Журова о деле Валиевой: на четыре года дисквалифицируют допинговых рецидивистов

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поделилась представлением о том, как сложится дальнейшая карьера фигуристки Камилы Валиевой в случае, если Спортивный арбитражный суд (CAS) признает ее виновной в нарушении антидопинговых правил. В беседе с «Газетой.Ru» Журова выразила надежду, что Валиеву не дисквалифицируют на четыре года.

«Все зависит от того наказания, которое ей могут назначить. Тем более, какой-то срок дисквалификации уже прошел. В подобных случаях спортсмена или прощают, или дают минимальный срок – который уже прошел. Она продолжает тренироваться и, по большому счету, уже ничего не теряет, для нее ничего не меняется — она будет тренироваться и выступать.

Если ей дадут четыре года — простите, пожалуйста, но четыре года дают настоящим допинговым рецидивистам, которые ели анаболики горстями. Это не микродоза какого-то препарата, непонятно как попавшего в организм.

Это закрытое заседание, мы многого не узнаем. В любом случае, еще будут даваться пояснения, как вещество попало в ее организм. Столько случаев, когда в подобных ситуациях дело даже не доходило до арбитража, все решалось, на уровне медицинской комиссии вопросы решались», — сказала Журова.

О положительной допинг-пробе Валиевой стало известно во время Олимпиады в Пекине. Фигуристка сдала положительный тест на триметазидин 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, однако результат пришел с большим опозданием, — к тому моменту она уже приняла участие в командном турнире на Олимпиаде и завоевала золото. В итоге спортсменке разрешили принять участие и в личном первенстве Игр, где она из-за стресса допустила два падения и заняла лишь четвертое место.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года. Международный союз конькобежцев (ISU) настаивает на аналогичном наказании, но в качестве альтернативы допускает двухлетнее отстранение с 25 декабря 2021 года с аннулированием всех результатов с этого момента. Таким образом, фигуристка должна потерять золото чемпионата России, а вся национальная сборная рискует лишиться победы в командном турнире Олимпиады-2022.

Ранее в WADA объяснили, почему заседание по делу Валиевой проходит в закрытом режиме.