Экс-футболист «Локомотива» о словах Дзюбы в адрес Семака: это не смешно, ему не 18 лет

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов назвал несмешными слова нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы в адрес наставника «Зенита» Сергея Семака. Его слова передает «Матч ТВ».

Дзюба после матча «Зенит» — «Локомотив» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не знает Семака.

«Это не смешно. Если бы ему было 18 лет и тренер в него не верил, выгнал из команды, а он бы хотел что‑то доказать. А тут 35 лет, выиграл несколько чемпионств с Семаком», — сказал Пименов.

Встреча завершилась победой «железнодорожников» со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл футболист «Зенита» Матео Кассьерра. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

Ранее тренер Валерий Газзаев заявил, что Дзюба унизил сам себя скандальным ответом на вопрос о Семаке.