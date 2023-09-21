Черчесов о медийности Дзюбы: дай Бог я буду тебя тренировать, этим ты заниматься не будешь

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не даст нападающему Артему Дзюбе заниматься медийной активностью, если будет тренировать его. Слова Черчесова передает «Матч ТВ».

«Я бы не разрешил футболисту своей команды такую медийную активность! Сказал бы: «Концентрируйся на своей работе! Чтобы это тебя не отвлекало! Закончишь — и вперед!» Мы же не против, чтобы игрок вел какую‑то свою страничку в соцсетях. Если нас Артем слышит: «Дай Бог я буду тебя тренировать, этим ты заниматься не будешь!» — заявил Черчесов.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. До этого нападающий выступал в Турции за «Адану Демирспор». В начале ноября 2022 года стороны расторгли контракт.

В новом сезоне Дзюба сыграл шесть матчей в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил, что Дзюба невольно становится тормозом «Локомотива».