Президент ФИФА не исключил участия сборной России на чемпионате мира 2026 года

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на полях Генассамблеи ООН не исключил возможности участия сборной России на чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Его слова передает РИА Новости.

«Будет видно», — заявил глава ФИФА.

В сентябре национальная команда России под руководством Карпина провела учебно-тренировочный сбор, в рамках которого сыграла три контрольных матча: две игры с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и один поединок с Катаром (1:1).

Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что у сборной России есть шансы выступить на ЧМ-2026.