Вратарь ЦСКА признался, что ему тяжело принять переход Фернандеса в «Зенит»

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп признался, что еще не определился, поменялось ли у него отношение к перешедшему в «Зенит» защитнику Марио Фернандесу. Его слова передает «Чемпионат».

«Как отреагировал на поведение Марио после гола? Возможно, внутри расстроился, что так произошло. Но очень многого не знаю, не могу говорить по этому поводу. В любом случае я смотрел за ним с детства, очень люблю Марио. Но глубоко внутри мне тяжело это принять. Пусть играет в «Зените».

Изменилось ли к нему отношение? Пока не могу ответить на этот вопрос даже сам для себя», — сказал Тороп.

7 июля «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1.

Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. В начале 2023 года он перешел в бразильский «Интернасьонал» по «джентельменскому соглашению» с армейцами.

В очной игре между ЦСКА и «Зенитом» 3 сентября Фернандес отметился забегом через все поле во время празднования гола в ворота москвичей.

Ранее экс-форвард «Спартака» раскритиковал Фернандеса за переход в «Зенит».