«Стойкости и побед»: ФХР поздравила Овечкина с днем рождения

Федерация хоккея России (ФХР) в своем Telegram-канале поздравила с днем рождения российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

17 сентября Овечкину исполнилось 38 лет.

«От души поздравляем с днем рождения нападающего национальной сборной, трехкратного чемпиона мира, обладателя Кубка Стэнли. Стойкости и побед, Александр Великий!» — сказано в сообщении ФХР.

В составе сборной России Овечкин трижды выигрывал чемпионаты мира.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 42 шайбы и сделал 33 результативные передачи. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. На счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Регулярный сезон-2023/24 НХЛ стартует 11 октября. «Столичные» в первом матче 14 октября сыграют на своей площадке с «Питтсбург Пингвинз».

Ранее журналист Monumental Sports Network рассказал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.