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Тарасова поддержала Мизулину, призвавшую отправить Милохина в армию

Тренер Тарасова поддержала Мизулину, призвавшую отправить блогера Милохина в армию

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала члена Общественной палаты России и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая призвала отправить блогера Даню Милохина в армию, передает Sport24.

«В первых рядах должен идти служить! Почему все служат, а он — нет? Для всех закон одинаковый. Он тяжело больной? У него отсрочка? Насколько известно, ничего подобного у него нет», — сказала Тарасова.

Известно, что глава организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина до этого отправила заявку руководству Министерства обороны с просьбой обратить особое внимание на Милохина и не забыть внести его в списки призывников.

Кроме того, она попросила проверить, на каком основании Милохин не получал повестки в течение трех последних лет.

В 2022 году Милохин покинул шоу «Ледниковый период» в самый разгар сезона и улетел в ОАЭ.

Ранее Милохин снизил гонорар за съемки после возвращения в Россию.

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