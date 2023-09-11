Тарасова поддержала Мизулину, призвавшую отправить Милохина в армию

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала члена Общественной палаты России и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая призвала отправить блогера Даню Милохина в армию, передает Sport24.

«В первых рядах должен идти служить! Почему все служат, а он — нет? Для всех закон одинаковый. Он тяжело больной? У него отсрочка? Насколько известно, ничего подобного у него нет», — сказала Тарасова.

Известно, что глава организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина до этого отправила заявку руководству Министерства обороны с просьбой обратить особое внимание на Милохина и не забыть внести его в списки призывников.

Кроме того, она попросила проверить, на каком основании Милохин не получал повестки в течение трех последних лет.

В 2022 году Милохин покинул шоу «Ледниковый период» в самый разгар сезона и улетел в ОАЭ.

Ранее Милохин снизил гонорар за съемки после возвращения в Россию.