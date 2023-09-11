Хоккеист сборной России объяснил уход команды с гимна Канады после финала ЧМ

Защитник челябинского «Трактора» Виктор Антипин рассказал, почему сборная России покинула лед после поражения от сборной Канады в финале чемпионата мира 2015 года, не дождавшись национального гимна соперника. Его слова передает «Чемпионат».

«Почему после того финала ушли с гимна Канады? Технический момент, никто не предупреждал, что будет гимн, поэтому кто-то ушел, кто-то остался — не было специального какого-то неуважения», — сказал Антипин.

Напомним, российская команда потерпела поражение от канадцев со счетом 1:6. Чемпионат мира по хоккею тогда проводился в Чехии. Бронзу завоевала сборная команда США.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

МОК отказался присылать России приглашение на Олимпийские игры в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года.

Решение об участии россиян в Играх-2024 отложено на неопределенный срок. На пресс-конференции МОК Бах заявил, что решение будет принято «не ранее, чем за год до Олимпиады».

Ранее в НХЛ сообщили, что IIHF согласится с любым решением МОК по участию россиян в ОИ.