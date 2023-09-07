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Экс-вторая ракетка мира назвала нечеловеческими климатические условия на US Open

Теннисистка Пивоварова сочла нечеловеческим климат на US Open

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Danielle Parhizkaran/Reuters

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высказалась об условиях, в которых проходил матч четвертьфинала Открытого чемпионата США между россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым. В беседе с «Газетой.Ru» она назвала климатические условия нечеловеческими.

«Условия были очень суровые, и оба теннисиста боролись с этими обстоятельствами как могли. Андрей пил воду между розыгрышами, они без конца ходили к полотенцам, вода лилась литрами. Я никогда не видела, чтобы копна волос Андрея была насквозь мокрая. Условия были нечеловеческими. Мог ли быть другой исход матча? Скорее всего, нет. У Андрея могли быть шансы только в том случае, если бы здоровье Медведева не позволило ему играть на высоком уровне. Это был бы решающий фактор, потому что при равных условиях у Рублева не настолько хорошая физическая форма, как у Медведева, и, возможно, не хватает терпения, чтобы играть длинные розыгрыши и делать это стабильно, без перепадов и простых ошибок в игре», — сказала Пивоварова.

Медведев одержал победу над Рублевым в трех сетах — 6:4, 6:3, 6:4. При этом в заключительном гейме Андрей сумел отыграть четыре матчбола, но все же не смог перевернуть ход встречи. В полуфинале Медведев сыграет с первой ракеткой планеты испанцем Карлосом Алькарасом, который, в свою очередь, выбил из борьбы немца Александра Зверева. Матч между Медведевым и Алькарасом состоится в пятницу, 8 сентября, и начнется не раньше 22:00 по московскому времени.

Ранее Пивоварова объяснила, чего не хватило Рублеву в матче с Медведевым.

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