Тренер паралимпийцев отреагировала на новость о намерении исключить Россию из IPC

Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова надеется, что Международный паралимпийский комитет (IPC) не «приостановит членство Паралимпийского комитета России (ПКР) навсегда». Ее слова передает РИА Новости.

«Не хотелоcь бы верить в то, что Международный паралимпийcкий комитет хочет навcегда приоcтановить наше членcтво. Будем надеятьcя, что такого не cлучитcя», — cказала Громова.

6 сентября глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что представители IPC намерены хорошо подготовиться к генеральной ассамблее в Бахрейне, чтобы «навсегда приостановить членство в организации».

27 сентября в Бахрейне состоится генеральная ассамблея IPC. В мае ПКР через трибунал IPC добился своего восстановления в правах и в августе подал заявку на участие в Паралимпийских играх, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим предполагается использовать для летних Олимпийских игр.

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